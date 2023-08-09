2023台灣國際熱氣球嘉年華進入倒數4場次，台東縣政府今霸氣宣布加碼表演陣容，包括8月10日鹿野高台光雕音樂會增加男團「ALL IN 5」，17日國際地標場則邀請「AcQua源少年」及歌手黃霆睿，至於28日閉幕光雕音樂會由男團「Ozone」以及「Vera」擔綱壓軸演出。
台灣國際熱氣球嘉年華邁入第13年，自6月30日開幕至今吸引超過數10萬人朝聖，各場光雕音樂會表演陣容成為年輕族群追星話題，目前僅剩倒數4場次，台東縣政府宣布將邀請男團降臨演出，加碼程度比尾牙還狂。
台東縣政府表示，8月28日閉幕光雕音樂會將邀請原子少年「Vera」，以及偶像團體「Ozone」擔任表演嘉賓，另外8月10日鹿野高台及8月17日國際地標光雕音樂會，也分別增加邀請由Be The One A級戰場出道男團「ALL IN 5」及原子少年出道的「AcQua源少年」擔任演出。
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