國民黨總統參選人侯友宜今(9日)公布能源願景及政策主張，目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟。前立委郭正亮透露，他曾催促過侯友宜回答核能政策，當時侯友宜說「要提出能源配比的時間表，才是真正負責任」，今天看到之後才恍然大悟；他也稱讚，侯友宜點出煤炭是真正的汙染源，這有打到要害。

針對侯友宜的能源政策，郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》中指出，侯友宜講出重點，「真正有汙染的是煤炭」，侯是在對比民進黨的進度表；他也斷言，這個政見「台中的人一定非常有感」，台灣肺腺癌患者越來越多，很多是女性，所以盧秀燕當上台中市長後，就知道市民對火力發電非常有感，也就是PM2.5的問題。

郭正亮指出，民進黨的發電佔比規劃是燃煤、燃油到2025年要佔30%、2030年要到20%；侯友宜把這一點定為主要的減列目標，燃煤、燃油在2030年的發電佔比要減到14%、2035減到6%，2040年減到0%。郭正亮直言，全世界都把燃煤降低列為優先，只有台灣一些莫名其妙的人，憑著意識形態反核到底。

「他有打到要害」，郭正亮透露，之前他去問侯友宜為甚麼不趕快回答核能政策時，侯友宜說「要列出能源配比的時間表，這樣才是真正負責任」，今天也真的做出來，他也才恍然大悟。