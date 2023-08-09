桃園一名女員工與公司已婚老闆發展婚外情，2人姦情被老闆娘發現後告上法院求償200萬元。小三出庭時辯稱老闆騙她「已離婚」才交往，不過法官勘驗她與同事談心對話，發現她曾自稱「電視演的是對的…小三都不會有好下場」、「擔心走在路上會被他老婆呼巴掌」等，因此不採信其說詞，判她應賠償給付20萬元。

據判決書指出，老闆娘主張與丈夫2009年結婚，育有2名子女。怎料小三任職於丈夫經營之商號期間，明知丈夫已婚竟與其交往，2人有同床共枕、摟抱、親吻等親暱之舉，顯然逾越一般男女正常交往分際，小三行為已侵害她的配偶權，致其精神上受有痛苦，因此提告求償200萬元。

法庭審理時，小三則主張，不論憲法上或法律上皆未承認有「配偶權」之存在，縱認配偶權為法律上權利，權衡配偶權與性自主決定權後，她的行為亦無不法性；況且與老闆交往時，對方聲稱「已離婚」，她因而受騙誤以為2人婚姻關係已終結，又她無從查證對方婚姻真實狀態，並無侵權行為之故意或過失；退步言，假使她有侵權情事，老闆娘請求之損害賠償數額顯屬過高。

法官勘驗對話紀錄發現，小三曾向同事稱：「他沒有對不起我什麼，當初我一開始就知道他有老婆」、「一開始每個認識的人總跟我說我到最後會一無所有，我都不信，但結局好像總逃不過這個結果，果然電視演的是對的…小三都不會有好下場的唄」、「我以前一直擔心走在路上會被他老婆呼巴掌」等語。

法官認為，小三在明知老闆婚姻關係存續之情形下，猶與其為同床共枕、摟抱、親吻等親暱之舉，破壞夫妻共同生活之圓滿安全及幸福，係以背於善良風俗方法，不法侵害老闆娘配偶權，且情節重大，判小三應賠償給付20萬元。