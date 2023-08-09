國民黨總統參選人侯友宜今(9日)提出「以核減煤」等能源政策主張，強調從未說過反對核電，但重視核能安全。民進黨立院黨團則批侯拿重啟核四當祭品。粉專「政客爽」強調，花300億就能讓核四廠一號機運轉，反觀蔡政府推天然氣發電，台電2年虧4000億，賴若當選必「債留玄孫」。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今(9日)在新北市板橋舉行記者會，提出「以核減煤」等能源政策主張。侯友宜會中強調，從未說過「反對核電」，但他絕對重視核能安全。對此，民進黨立院黨團批評指出，侯友宜2019年曾說「重啟核四是假議題」，現在當了總統參選人，發言卻完全「首鼠兩端」，侯今提出的能源政策就是假議題，想要獲取深藍選票，拿重啟核四當祭品，是一個國安問題，不要小覷全台灣選民的智慧。

侯友宜主張若他當選，將於第一個任期內將核一、核二、核三檢修延役，在安全無虞下重啟核四，並將小型核電廠加入供電。綠營開砲撻伐，民進黨新北立委賴品妤更直嗆「重啟個屁」。侯友宜競選辦公室反擊質疑，譏賴以粗鄙言論回應專業議題，是不是擔心擋了自家再生能源財路？

政客爽今(9日)在臉書發文，引述核四前廠長王伯輝看法，認為便宜的能源才能讓國家進步，只要花300億甚至更少，就能讓核四廠一號機運轉。而反觀民進黨政府大力發展天然氣發電，台電2年虧損4000億。他直呼大家應該懂得算這筆帳吧？賴清德當選，台灣會繼續虧錢到「債留玄孫」。

網友表示「核四就是塔綠班最大最強最猛的迴力鏢！如果真的重啟，塔綠班差不多就要打包了，所以打死就都不重啟！管你台灣以後缺不缺電？」、「塔綠班817只會一直跳針：廢料擺哪裡？」、「這次繳電費很心疼根本不敢吹，也超過2000元呢，仔細看繳費單，無良政府4月就漲價了！」