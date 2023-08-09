被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」的大陸女星古力娜扎，擔任模特兒時因精緻外貌受到關注，此後簽約唐人影視成為胡歌、劉詩詩的師妹，出道起就演女主角，星途相當順遂，卻遲遲沒有口碑好的代表作，她近日接受採訪，過程中差點爆粗口，表示進入演藝圈和想像中不同：「我以為我會人見人愛，花見花開」。

古力娜扎近日接受「搜狐視頻這樣的你」採訪，提到早年被網友們謾罵、攻擊，她差點爆粗口，又氣憤又無奈表示：「我就心想我憑什麼天天忍受著你們的罵呢，我好端端的一個這麼好的人，我為什麼變成現在這樣這麼不自信？」因此決定把評論功能關了，但她仍會私下偷偷搜索自己，看網友們如何評價，令經紀人都調侃是古力娜扎一直搜索，才會上微博熱搜，她也承認自己表面看似不在乎，其實都會看外界評價。

面對詢問進入演藝圈是否和自己想像一樣，她坦承：「我以為我會人見人愛、花見花開，但是並沒有這麼的順暢吧」，提及事業不順的原因，古力娜扎直呼：「這個是個謎」，認為可能沒有一個拿得出手或得到認可的作品，才無法停止大家對她的發洩，對於網友批評的聲浪，她無奈說「我從出道開始就一直是這樣，所以我覺得就這樣吧，沒事」。

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