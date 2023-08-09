受惠全建材集團布局，加上科技產業擴廠、前瞻建設帶旺區域房市，增加對預拌混凝土的需求；國內預拌混凝土龍頭廠國產建材（2504）9日公告今年上半年財報，稅後淨利16.02億元，每股稅後盈餘EPS 1.36元；國產建材指出，去年同期若扣除出售高雄悅誠廣場處分利益，今年上半年獲利年成長高達2成多。

國產建材2022年上半年稅後淨利27.86億元，其中來自出售高雄悅誠廣場的處分利益有14.9億元。

對於未來的營運發展，國產建材指出，本業上將持續往優質全建材集團邁進外，也針對全球ESG趨勢，擬訂碳競爭發展策略。

積極布局碳競爭力與創新研發是國產建材未來營運成長的策略之一；國產建材指出，目前已經率先國內混凝土產業，全集團取得英國BSI的碳盤查國際認證，日前更以「碳礦化混凝土」獲得台灣營建研究院CETES新材料新工法的國家級認證。

國產建材指出，這項全台首創碳礦化的混凝土創新科技，將供應國產建材集團旗下的南港大型開發案，並將爭取低碳永續ESG市場商機。

國內能源政策朝向綠電發展，因此未來煤炭發電的比例將逐漸縮減，國產建材指出，觀察到台灣能源轉型，混凝土的膠結材料飛灰減產將是未來趨勢，因此超前部署研究「石灰石粉優化配比新方案」，由於具有料源穩定、降低成本、工作性優異與減少碳排等優點，將成為替代飛灰的最佳解方，這將有助於持續墊高國產建材集團的碳競爭力與營運優勢，同時也對未來營運的毛利有提升動能。