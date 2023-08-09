華懋科技以科技業申請上市，該公司董事長為鄭石治，公司實收資本額為3.08億元，主要產品包括揮發性有機化合物（VOCs）污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務等。

在公司營運表現方面，111年稅前盈餘為3億元，112年第一季為8,628萬餘元，每股稅後純益（EPS）各為7.9元、2.07元。

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