林榮山動腦筋、用新工法製做檜木模型建築的細項零件獲好評。（廖素慧攝）

林榮山有40多年發電廠機械設計組建的專業及經驗，早期曾赴日學習技術，參與龍溪、水里、馬鞍、萬松等多處水利發電廠工程，退休後又被回聘參與建設風電、光電廠，忙碌不已，但他為檜木模型建築著迷，挑燈夜戰完成北門車站、嘉義市史蹟資料館，樂在其中。

林榮山以前在遠東機械服務，技術專業、工作認真，受老董事長莊俊銘賞識，派他到日本學習技術及管理，他說，台灣早期水利發電廠都是日本人興建的，為了赴日學技術，他還跟莊董的長子學日語，返台後就投入發電廠的機械設備相關工程，並持續跟來台的日本技師合作。

林榮山對發電廠的技術非常熟稔，各地發電廠的構造設備如數家珍，也由於這行的技術非常專業，他雖然退休多年，仍繼續被光電、風電廠聘回指導技術，而他熱衷的木雕就挑燈夜戰，假日埋頭實做。

林榮山興趣廣泛，做石雕、刻石猴，收藏奇木、雅石，擔任嘉義市石雕協會常務監事、嘉義市愛石會理事，石猴作品曾獲2013年嘉義市文化局石雕競賽首獎，顯見雕刻手藝出色。

林榮山對手作藝品有自信也有興趣，加入嘉義市文化局與森林走走吧工作室合辦「舊有建築活化再利用工作坊」，跟著木雕模型建築老師傅陳振龍學功夫。

他不光是學藝，還會動腦筋研發工具、精進細項零件的工法、工序，獲得老師首肯，利用新器具讓舊工藝工序與新的細項工法融合，木雕模型的細項精致度不變，成品的良率更高，節省心力及材料，老師傅也稱許。

這2年林榮山完成北門車站、嘉義市史蹟資料館，費心勞神，但他說，看到作品就不感覺辛苦，一心又構思下次要做哪個建築模型？