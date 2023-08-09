外交部長吳釗燮今天在台北賓館午宴日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎訪問團(外交部提供)

外交部長吳釗燮今天在台北賓館午宴日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎訪問團(外交部提供)

外交部長吳釗燮於今天在台北賓館午宴日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎訪問團，吳釗燮指出，麻生「自由與繁榮之弧」等論述，啟發國際社會對「自由與開放印太秩序」的關注。鈴木馨祐表示，麻生此行目的在展現對台灣的重視與支持，也期待今後日本與台灣持續合作，創造更安全、繁榮的印太區域環境。

今天的午宴，總統府資政邱義仁、國安會祕書長顧立雄、副祕書長徐斯儉、經濟部長王美花、以及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人也應邀出席，與麻生一行就國際情勢、安全保障及經濟合作等議題深入交換意見。

吳釗燮對麻生太郎、鈴木馨祐及中西健治眾議員一行，表達我國誠摯歡迎之意。他稱讚麻生是台灣堅定友人，也是高瞻遠矚的外交思想家，提出的「自由與繁榮之弧」、「價值觀外交」論述，啟發國際社會對「自由與開放印太秩序」的關注。

麻生昨天應邀在「凱達格蘭論壇」發表專題演講 ，吳釗燮也肯定演說內容深入剖析當前國際局勢與安全挑戰，引起廣大迴響。

他說，疫情期間日本慷慨捐贈我國420萬劑疫苗，協助台灣度過疫情難關，麻生也曾在國會公開讚揚台灣的防疫成就，支持台灣加入世界衛生組織（WHO），我國政府及國人均極為感謝。

麻生則表示，自民黨青年局向來是維繫台日友好關係的重要橋樑，包括他本人、安倍晉三前首相、現任的岸田文雄首相以及這次同行的鈴木眾議員等人，在擔任青年局局長期間，均曾率團訪台與台灣建立良好關係。

他再度以日本漫畫「航海王」的主角魯夫為例，強調魯夫從未背叛朋友，也未曾在朋友遭遇危難時見死不救，期盼這種精神反映在台日關係上，發展台日雙方堅定的情誼。

鈴木馨祐說明，台海情勢漸趨嚴峻，日本對此極為關注，麻生此行訪台目的在於展現對台灣的重視與支持，也期待今後日本與台灣持續合作，創造更安全、繁榮的印太區域環境。