藝人關穎笑說女兒遺傳到自己的好眼光，她拿的每個包女兒都誇好看。（吳松翰攝）

LV加勒比海藍色Caribbean Blue Sac Plat鱷魚皮提包，售價149萬元。（LV提供／黃唯淯台北提供）

LV無限粉紅Infinite Pink Capucines Mini鱷魚皮提包，售價105萬元。（LV提供／黃唯淯台北提供）

路易威登（Louis Vuitton）於即日起至8月13日於台北國立師範大學美術館舉行2023珍稀皮革展，並請來影帝王柏傑和關穎站台。藝人王柏傑在北影以《疫起》奪下影帝頭銜後，與另一半謝欣穎的互動成為現場媒體最關心的話題。他笑說自己和謝的互動不會因為多了什麼頭銜而改變，倒是最近為了新戲理了顆大平頭，反成注目焦點。而被媒體問到七夕情人節想送什麼禮物時，他一臉尷尬的問：「七夕幾號啊？」還是媒體提醒他才笑說等會一定記得幫謝欣穎挑個禮物。

而許久未見的關穎以一身性感的春夏洋裝出席活動，被問到自己包款會不會被女兒「借」去用？她笑說女兒都會誇她包包好看，也笑說自己買的包「一定」會傳給寶貝女兒。

此次珍稀皮革展共展出男士與女士包款專區，從色系上區隔出兩種性別的調性風格。如男性款式的珍稀皮革多以漸層不一的藍色為主題，並搭配啞光、低調內斂色為主，如「深邃藍色Blue Navy」、「加勒比海藍色Caribbean Blue」、「天空藍色Sky Blue」、「冰晶藍色Frozen Blue」等；女性專區則是以彩光、晶耀色為主題，並結合各種目炫神迷的色彩，如「鎏金銀雪Mordore Snow Silver」、「橙色變色龍Orange Chameleon」、「亞特蘭提斯藍Atlantis Blue」、「啞光黄Jaune Mat」、「銀白極光Aurora White Silver」等，為此次的珍稀皮革展增色不少。