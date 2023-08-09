越南國際工業製造技術設備展今天在河內市登場，多家台灣業者前往設攤。業者觀察，越南市場對製造品質、精度的要求過去5年來持續提升，也因為缺工對導入自動化變得積極。

越南國際工業製造技術設備展（Vietnam Manufacturing Expo, VME）9日至11日在越南首都河內市登場，越南工商部副部長杜勝海（Do Thang Hai）今天出席致詞，駐越南副代表林易民等受邀出席剪綵儀式。

2018年美中貿易戰開打，帶動越南北部成了科技業新聚落。經濟部國際貿易局此次委託台灣機械工業同業公會（機械公會）組團參展並籌設台灣館，共計8家業者與會，以展覽面積來看是第3大參展國，僅次於中國和日本。

來自台灣的機械製造商上銀科技股份有限公司（上銀科技）耕耘越南市場20年，特別籌設專屬展區，瞄準越南工業對自動化生產的需求，展出迴轉工作台以及示範多軸機器人的自動拋光應用，吸引買主目光。

上銀科技業務代表陳明輝向中央社表示，近來各國企業陸續從中國轉進越南投資，大家都在搶工人。上銀科技這次展出6款自動化生產設備，協助解決缺工問題，由於設備自主技術含量高，具價格競爭優勢。

陳明輝指著自家的一款6軸機器人指出，許多越南客戶已經採取相關解決方案，並嚐到自動化生產的好處，包括工廠可以24小時作業提高產量，更因為減少用工人數而大幅降低成本。

上銀科技資深經理詹忠翰觀察，2018年很難說服當地業者導入自動化，「大家都覺得我不需要」、「關心多久才會回本」，而今生產品質、精度要求都在提升，對自動化的接受程度也愈來愈高。

越南-日本輔助工業展今天也與越南國際工業製造技術設備展聯合展出，兩展覽吸引來自20個國家的200多家製造商、經銷商、先進技術和機械製造商參展，3天展出預計有上萬人次的買主到場參觀。

杜勝海致詞時表示，輔助工業對越南經濟結構朝著工業化、現代化方向重組具有重要意義，有助提高勞動生產率和競爭力、創造附加值，有助提高加工製造業在越南經濟結構中的比重。

他說，越南政府正積極實施2016-2025年階段輔助工業發展計畫，協助越南企業採用現代管理的標準和體系，提高產品品質、可靠性，逐步參與全球供應鏈，提高汽車、紡織、鞋類和電子等重要製造業的在地化生產率。