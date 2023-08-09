證交所指出，將邀請各公司分享近期財務業務情形、產業最新動態與發展，展現綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等各產業的競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。另邀請第一金投顧，就2023年全球經濟動向與台股展望進行專題演講。

證交所為打造多元與完整產業鏈生態系，及具特色產業的全球化籌資平台，於7月3日實施產業類別調整，新增綠能環保等四個類別，以更貼切、清晰易懂之產業類別名稱，期使投資人易於聚焦，掌握產業脈動，以帶動聚落發展及推升台灣創新經濟地位。

另外，台灣指數公司也新編「臺灣指數公司臺灣全市場新經濟產業指數」，供投資人可藉由指數掌握新增產業類別股價綜合走勢。

證交所表示，自112年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。