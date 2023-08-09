美亞上半年營收37.37億元，稅後淨利3.21億元，EPS為1.44元，該公司第二季因為有都更案入帳挹注營收，即便鋼管本業因房市景氣不佳而表現一般，整體上半年營運仍相對出色，不過未來則要看房市景氣是否反轉。

不鏽鋼廠建錩上半年業績達到77.84億元，明顯遜於去年上半年的98.75億元，上半年稅後淨利則僅690萬元，每股純益0.04元。不鏽鋼產業上半年市況不佳，不過近期價格似有回升趨勢，業界認為下半年建錩營運狀況應會優於上半年。

海光9日也發布上半年財報，營收46.24億元，稅後淨利8,043.9萬元，EPS為0.44元，同屬鋼筋產業的威致上半年營收則為59.36億元，稅後淨利3.28億元，EPS為1.01元，董事會並通過第二季發放現金股利0.5元。

鋼筋業者同樣受到房市景氣不振影響，不過近期訂單有增加的趨勢，業界認為待打房效應趨緩之後，鋼筋需求仍有機會上升，進而推升相關產業營運表現。