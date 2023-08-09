近日有媒體報導，學生濫用大麻的狀況日益嚴重，據教育部統計，占比從11.5%上升至12.1%，衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏更透露，一位女大生個案曾透露，系上約有一半同學吸食大麻。對此，衛生福利部公布統計資料，並呼籲有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受治療。

衛福部表示，依據食品藥物管理署「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，國內醫療院所通報大麻使用人次，107年399人次、108年592人次、109年620人次、110年500人次、111年312人次，112年截至5月，通報140人次。107年至112年5月，18歲(含)以下共13人次。經查，醫療院所通報之使用者，大多數為緩起訴附命戒癮治療個案，少數為自行求助戒癮治療者。

食藥署表示，大麻主要成分包含四氫大麻酚(THC)及大麻二酚(CBD)，其中THC具有神經迷幻作用及成癮性。大麻為第二級管制藥品亦為第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退，亦會產生耐受性及心理依賴性。在未經醫師處方下，使用大麻除造成身體及心理之危害外，亦有觸法的問題。

本部呼籲所有毒品皆具成癮性，應避免接觸毒品。另為減輕毒癮個案之成癮醫療經濟負荷，本部已推動「藥癮治療費用補助方案」，未成年人每人每年補助4萬元，成年人每人每年3萬5,000元，有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受治療，本部指定藥癮戒治機構可於本部網站查詢，或向當地毒品危害防制中心諮詢。

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