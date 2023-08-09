CONGRATULATIONS to Michael Jordan and his wife Yvette Prieto on expecting their first child together! <3 pic.twitter.com/HAFftyURCL — BET (@BET) November 30, 2013

傳奇球星麥可喬丹（Michael Jordan）當年威震籃壇的程度令現代年輕球迷難以想像，由於喬丹過去深居簡出，也沒習慣使用網路媒體，直到2014年才首度在推特發文。NFL名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）在播客節目提到，喬丹有一種特殊的氣場，這是他在所有名人身上都沒有見過的。

喬丹的前隊友沙利（John Salley）講了一個故事，他有次苦求喬丹一起出去玩，他們進入費城的一間夜店，老闆聽說喬丹來了相當震驚，立即下令關掉音樂，把燈光全開，他要詔告天下，讓大家知道喬丹來光顧他的店。沙利表示在喬丹出現的場合，旁人的行為會因此改變，這是他的影響力。

名人堂球星艾佛森（Allen Iverson）2018年在《球員論壇》發文寫道，他在2003年明星賽前親眼見識喬丹的氣場。「整間教練辦公室就只有喬丹一人，他穿著球衣坐在老闆椅上往後躺，翹著二郎腿，叼著雪茄吞雲吐霧，完全是唯我獨尊的氣勢。」「我自認還算個很酷的人，但是我沒看過這種天生就酷到爆的人，任何人在喬丹面前就只是小弟。」

喬丹非常重視隱私，鮮少在公開場合做其他事，與群眾有距離感。沙利指出喬丹的第二任妻子普利艾托（Yvette Prieto，2013年結婚）對喬丹有正面影響，「她鼓勵喬丹融入一般生活，這是好事。」

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