展望後市，陽明表示，據近期IMF發布全球經濟展望，小幅上調今年全球經濟成長率至3％，同時歐、美GDP成長優於第一季。但核心通膨仍居高不下，加上7月製造業採購經理人指數（PMI）皆處於緊縮區間，除東協國家外，顯示主要經濟體經濟前景仍充滿挑戰。

再者，市場供需失衡也是一大挑戰。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年運力供給成長8.5％、需求成長1.4％；明年供給成長8.8％、需求成長2.2％。

所幸在長程線運價方面，遠東到歐美自7月起漲價成功。依據上海航運交易所綜合指數SCFI截至8月4日當週數據為1,039點，較上月上漲12％，市場運價跌深反彈。西北歐線運價為每20呎櫃運價947美元，較上個月上漲28％；地中海線每20呎櫃運價1,529美元，較上個月上漲8％；美西線每40呎櫃運價2,002美元，較上月上漲43％；美東線每40呎櫃運價3,013美元，較上月上漲27％。