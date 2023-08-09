禾伸堂統計，第二季營收比重被動元件約占38％，主動元件約占26％，系統模組約占13％，其他約占23％。
禾伸堂上半年每股稅後純益3.59元
禾伸堂（3026）今（9）日公佈112年第二季營運成果，第二季合併營收約為新台幣（以下同）33.42億元，合併毛利6.19億元，毛利率18.5％，營業淨利2.14億元，稅前盈餘2.28億元，稅後純益1.63億元；歸屬母公司淨利為2.23億元，以盈餘轉增資後股本計算，第二季基本每股盈餘為1.34元，累計112年上半年每股稅後純益3.59元。
禾伸堂（3026）今（9）日公佈112年第二季營運成果，第二季合併營收約為新台幣（以下同）33.42億元，合併毛利6.19億元，毛利率18.5％，營業淨利2.14億元，稅前盈餘2.28億元，稅後純益1.63億元；歸屬母公司淨利為2.23億元，以盈餘轉增資後股本計算，第二季基本每股盈餘為1.34元，累計112年上半年每股稅後純益3.59元。
禾伸堂統計，第二季營收比重被動元件約占38％，主動元件約占26％，系統模組約占13％，其他約占23％。
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