禾伸堂統計，第二季營收比重被動元件約占38％，主動元件約占26％，系統模組約占13％，其他約占23％。

《電機股》崇友上半年每股盈餘2.74元　
隆中Q2獲利0.34億元 每股稅後純益0.82元
汎德永業Q2獲利登單季新高 上半年賺進一股本
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