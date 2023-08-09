近來因AI伺服器受矚、市值大增的廣達，現除了既有輝達之NVIDIA DGX、HGX系列AI伺服器／HPC產品持續出貨外，因身為首波MGX架構之新品供應商，自8、9月起也將陸續出貨新品，加上8日輝達甫發表採用NVIDIA L40S GPU的NVIDIA OVX伺服器系統，最快亦可望於第三季開始出貨，多方利多皆為廣達後續營運動能增溫。

廣達即將於11日舉行法說會，屆時將對上半年營運成果及下半年展望釋出最新看法。