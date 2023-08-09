旺旺保表示，該寵物險主要特色之一是醫療費用保障無自負額，除了皮膚或毛髮的疾病在保險期間內有賠償2次的限制外，其餘皆無理賠次數的限制，所有醫療費用均可在保單的限額內獲得實支實付的理賠。凡犬貓年齡滿2個月至8歲以下者，都能提出首次投保的需求，續保則沒有年齡的限制。

在保費方面，旺旺保指出，除了採用犬貓差異化保險費外，也採用了品種做為費率考量的依據，更首創絕育（結紮）登記即可獲得醫療費用保險減費5％的優惠，同時也啟用理賠次數的續保加減費措施，若前一年度沒有申請理賠，寵物醫療費用保障的部份即可獲得保費折減20％的優惠，連續投保三年無申請理賠者，最高則可折減到40％。

為了改善寵物險的損失率、優化理賠流程及確保醫療品質的合理性，旺旺保表示，該寵物險採用指定獸醫院理賠機制，飼主若有寵物醫療的需求，請務必將寵物帶往旺旺友聯產險官網上揭露的指定獸醫院，除了可獲得妥善的醫療照顧外，無須額外索取診斷證明及醫療單據，只要填寫理賠申請書並提供給東森保代、易安網保經或旺旺友聯產險，即可輕鬆完成理賠申請手續。

為了提升數位服務以及降低紙張的使用，旺旺保說，目前僅採用特定保險經代的網路投（要）保平台做為銷售管道，主要合作對象為東森財產保代以及PCHOME旗下易安網保經。飼主只要前往東森保代、易安網保經的網路平台，即可快速完成投保。