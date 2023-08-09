新北市新工處以「三貂嶺生態友善隧道」登上世界舞台，共獲得法國海外建築師學會舉辦的「Grand Prix AFEX 2023 Awards」法國建築師境外設計大獎首獎、「World Landscape Architecture 2023 Awards」世界景觀建築優秀獎及「Landezine International Landscape Award」Landezine國際景觀大獎等3項國際大獎。

新工處利用地理環境與自然景觀結合，將三貂嶺生態友善隧道從煤礦運輸產業沒落的工業遺址，轉變為一個多功能的公共空間，保留具歷史價值的建築結構，展現自然生態和隧道的歷史痕跡。

此外，新工處更將三貂嶺生態友善隧道以「THE DARK LINE」命名參加多項國外比賽，最終因其獨特的設計理念及永續發展特質，從眾多國際作品當中脫穎而出，獲得法國建築師境外設計大獎首獎、世界景觀建築優秀獎及Landezine國際景觀大獎等3項國際大獎。

此外，新工處在國內也以「桃子腳國民中小學新建第三期校舍」與「林口區吉祥公園闢建工程」各自奪得2023年國家卓越建設獎最佳規劃設計類獎；採購稽核小組為市府建立完善的採購機制，也連續12年獲得中央肯定拿下優等獎。

「新北市立桃子腳國民中小學新建第三期校舍暨共構幼兒園工程」，以垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然景觀，將各使用空間依不同教學需求進行分區，創造教學、休憩並重的空間體驗而獲得肯定。

「新北市林口區吉祥公園闢建工程」則融入影視產業元素及相關色彩，打造獨具特色的主題公園，展現出新北市府對影視產業的高度重視，更提升與在地居民之間的連結。

工務局長祝惠美指出，公共建設不僅要追求卓越的工程品質，也要符合政府採購法稽核監督相關法令的規範，並了解在地需求、融入地方特色與環境共榮，施工團隊未來將持續努力，呈現優質的公共建設、打造宜居城市，為民眾帶來更舒適的生活環境及品質。