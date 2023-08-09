展望後市，技嘉預期進入第三季起，主機板及顯示卡業務在傳統旺季效益下，仍將較第二季增溫，惟整體經濟仍延續通膨及升息壓力帶來的影響，消費市況回溫步調趨緩，季增力道將不若過往幅度。

另一方面，採用輝達（NVIDIA）新一代GPU架構平台的AI伺服器新品，受前端關鍵零組件、包括GPU等供貨吃緊，技嘉預計手上新品出貨發酵時程將略為遞延1、2個月，隨後續GPU等供應狀況好轉，AI伺服器業務逐季增溫發酵可期。

輝達執行長黃仁勳8日端出最新採用NVIDIA L40S GPU的NVIDIA OVX伺服器系統，技嘉再入列首波供應商中，預計最快今年第三季後就將出貨，可望為技嘉於下半年再另注入一波出貨動能。

此外，近期備受市場關注的中東地區國家級的全新資料中心建置商機，作為AI伺服器重要供應商、同時亦已有浸沒式液冷解決方案實際落地於客戶端的技嘉，目前也正密切了解相關專案機會，表態將積極爭取。