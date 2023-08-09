能源議題成為關注，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，昨日是8月8日，一般人都慶祝著父親節，他則參加了一場別具意義的追思會，悼念一代電力學泰斗，也是台灣電力發展史上很重要的奠基者陳謨星教授，柯建銘表示，今日看見國民黨總統參選人、現任新北市長侯友宜提出的能源政策，「核一二三延役、安全重啟核四」，他不禁喟然長嘆，侯友宜為了靠攏深藍，不惜提出完全違背民意。

柯建銘指出，陳謨星教授，出生於1931年，台大電機系畢業後，至美國德州大學奧斯汀分校獲得碩博士學位，並擔任教授長達41年，然而，他始終沒有忘記，台灣是他落地生根的地方，因此，對台灣的經濟發展，他時常提供建言，如工研院、新竹科學園區的創立，成立現隸屬於國安會之國家建設研究會，培訓多位台電公司的工程師，現都為台電重要幹部，可以說台灣的經濟，能夠有現在的成就，陳謨星教授功不可沒。

柯建銘表示，「然而，陳謨星在台灣最為人知的，莫過於『反核』」，「3次喊停，2次復活的核四，讓台電瀕臨破產」，核能在台灣，尤以核四的存廢與否，引起社會爭議最大。

柯建銘說，30多年來，核四歷經3度喊停，2度復活，根據陳謨星教授的回憶，1980年台電第一次提出核四興建案，1985年，時任經濟部長趙耀東，聯合50幾位立委，促成蔣經國前總統廢止，然而1992年，李登輝總統上任後，又以經濟發展需要用電為由，再度批准興建。

柯建銘表示，1996年當年他與民進黨黨團，根據當時的憲法57條第2項「立法院對於行政院之重要政策不贊同時，得以決議移請行政院變更之。」在立法院通過「廢止所有核能興建計畫，刻正進行之建廠工程應即停工，並停止動支相關預算，解繳國庫。」的決議，然當時行政院即表達窒礙難行，爰於1996年6月12日移請立法院覆議，立法院於10月18日對覆議案表決通過，核四廠預算繼續執行。

柯建銘指出，2000年政黨輪替，民進黨第一次執政，10月27日行政院宣布停建核四，引發嚴重朝野對立，隨後根據2001年1月15日司法院大法官作出釋字第520號解釋：「立法院對國家重要事項有參與決策權，重要政策變更涉及法定預算之停止執行時，應向立法院提出報告並備質詢。

行政院停建政策若獲得多數立委的支持，即可貫徹實施，若立法院作成反對或其他決議，則應視決議內容協商解決方案。」立法院隨即做出處理，於2001年2月13日，時任行政院張俊雄院長與立法院王金平院長在台北賓館簽署協議書，隔日張院長宣布核四廠復工續建。

柯建銘表示，2011年日本發生福島核災，喚起台灣民間反對核能的聲音，2014年，前民進黨主席林義雄，開始「反對核四禁食」，在各界的壓力下，同年4月27日，時任行政院長江宜樺宣布，核四一號機封存，二號機停工，運轉與否，交由公投決定。

柯建銘指出，如此爭議了30餘年，台電因為「核四」，幾乎要破產，陳謨星教授對此相當感嘆，他始終認為，核電是最爛的電，核電廠出事機率也不是萬一，不出問題才是奇蹟。

他表示，2001年位於台灣南端的核三廠發生「全黑事故」，整個電廠失去電力供應兩小時，差點引起嚴重的災難，陳謨星教授當年為事故調查委員之一，他認為長期以來台灣電力系統，尤其是核能發電設計的不良，是核三廠發生這起嚴重事故的主因，這也是他為何如此反對台灣發展核能發電，事實上，他認為以台灣人口密度之高，斷層帶遍布的狀況，根本是不能發展核電的。

柯建銘說，行文至此，他不禁想起過去與陳謨星教授相處交流的點點滴滴，常常在深夜致電陳教授請教問題，他總是不厭其煩，傾囊相授；過去我們也曾邀請他至民進黨黨團演講，這是第一位非民進黨黨團的人士到此演講。

另外，陳教授也曾到立法院公聽會講述其反對核電的理念，與我們一起走上街頭反核，而他那聲如洪鐘，鏗鏘有力，卻又深入淺出的演說，更是帶給我們許多專業的啟發，至今他依舊會懷念起那段一起走反核這條路的日子。

柯建銘表示，今日看見國民黨總統候選人，侯友宜提出的能源政策，「核一二三延役、安全重啟核四」，他不禁喟然長嘆，侯友宜為了靠攏深藍，不惜提出完全違背民意，更違背自己的的政策，在這邊他必須要請問侯友宜市長，核一核二廠，皆面臨高階核廢料目前塞滿反應爐心，無法取出的問題，10多年來，台電與新北市政府針對核一核二的乾貯設施興建，多次訴願與纏訟。

柯建銘提到，侯市長總是說「不能老是把核廢料擺在我們新北市」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」，請問侯市長，難道您當選總統後，就有能力處理核廢料了嗎？

柯建銘表示，2021年核四商轉公投的結果是「未通過」，回想當年，侯友宜市長曾經甘冒違背國民黨意志的大不諱，堅定的在公投前夕說出「沒有核安、沒有辦法處理核廢料，就沒有核四」，怎麼2年後的現在，為了總統選舉，您就忘記了呢？

最後，柯建銘指出，國民黨目前執政的縣市，有哪一個願意接受核廢料儲存場的設置？難道您當選總統，國民黨的縣市首長就會同意嗎？作為一個國家領導人，一言興邦，一言喪邦，過去自己如此反對的，到了現在為了大位，就急忙改變立場，特別是能源這麼一個攸關台灣國力興衰的議題，難道是可以如此兒戲與妄言的？回想起過去陳謨星教授對台灣的諍言，對比今日侯友宜市長的妄言，實在令人不勝唏噓。