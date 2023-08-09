矯正署敦品中學學生接受雲門舞集舞蹈教室指導，訓練「武術」、「生活律動」，9日19名學生展現20周來練習成果。有法官、保護官到場，認為孩子比以前還會控制情緒。也有家長開心說，思想越來越正向，也會分辨善惡，覺得十分欣慰。

敦品中學9日和台灣好基金會、雲門舞集舞蹈教室辦理逆風計畫家庭日，學生透過老師帶領，展現學習成果。矯正署長周輝煌說，學生動作敏捷，讓人驚艷，顯見同學相當用心，相信家長把孩子交給矯正學校也很放心。

台北地方法院法官朱夢蘋、保護官呂欣茹到場觀看，2人說，自己的個案因竊盜、毀損，曾安置28次，一直到1年前來到敦品中學。2人說，自己個案學習能力很快、很好，跟以前比起來，也比較會控制情緒。她們也提到，站在司法的立場，希望敦品中學可以朝向修復正義方向前進，也希望去除強制、處罰的矯正思維。

1名學習2年學生坦言，一開始學習很抗拒，覺得為什麼要學，但是因為老師相當熱情，指導也很用心，如今發現比較好睡，也覺得自己身體變好。他說，之前在外面做事不會經過大腦，現在已經會思考後才做事情。