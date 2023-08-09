不少一審檢察官因調升二審3年任滿，須歸建一審(俗稱三專生)，萌生去意，導致檢察官離職湖，法務部為提升二審「三專生」檢察官士氣，9日再公布4名「三專生」新任行政職名單，分別是新任保護司副司長林秀敏、法制司副司長謝志明、廉政署肅貪組組長邱智宏、調查局政風室主任林宏松，將提報本周五(11日)的檢察官人事審議委員會討論。

法務部表示，林秀敏為司法官38期，曾任桃園地檢署襄閱主任檢察官，長期致力打擊民生犯罪，為桃檢醫療專組召集人，擘劃桃園地區醫療暴力事件通報流程，並擔任桃園地區選舉查察執行秘書，曾兩度獲頒法務部法眼明察獎，榮獲法務部101年模範公務人員。

林秀敏任職二審期間，負責緝毒業務，積極協助解決各地檢署毒品半成品、先驅原料及化學品之銷燬事宜，並推動「新世代反毒策略行動綱領」，派任保護司副司長，將協助推動犯罪被害人保護、觀護及更生保護、犯罪預防等司法保護事務。

謝志明為司法官39期，曾任台中地檢署主任檢察官並襄助襄閱、曾獲法務部法眼明察獎，曾參與赴菲談判司法互助事宜；擔任重大掃黑專組主任時期，多次率領檢察官偵辦擄人勒贖、強盜、槍砲、毒品等重大刑事案件，擔任台中地區選舉查察執行祕書時，建置相關聯繫機制。

謝在二審期間協助法務部推動「毒品數位化管理」、「司法聯盟鏈」、「贓證物RFID數位化管理」等創新制度，並協助規劃贓證物管理手冊修訂」、毒品判決確定前銷燬、偵查中扣押物變價拍賣等相關法制作業，為借重其法制長才，並深化其歷練經驗，派任法制司副司長，以協助推動法務部法制諮詢及彙整管制、兩公約人權保障、轉型正義等相關法制作業。

邱智宏為司法官38期，曾任士林地檢署襄閱主任檢察官，並曾借調法務部檢察司、最高檢察署特偵組辦事，負責金融犯罪、洗錢防制等業務，偵辦起訴博達案多起重大貪瀆及黑金案件，並奉派至美國史丹佛大學擔任訪問學者。

邱任職二審期間，擔任重大貪瀆案件蒞庭專組檢察官、選舉查察執行祕書，協助台高檢署推動選舉查察相關業務，因而獲選「二審表現優良檢察官」。為借重其肅貪辦案資歷及實務經驗，因此派駐廉政署辦理肅貪組組長事務，以協助廉政署推動肅貪法令研擬及協調、貪瀆或相關犯罪案件調查之執行及督考等業務。

台灣高檢署書記官長林宏松，司法官38期，曾任司法官學院導師、新北地檢署襄閱主任檢察官，偵辦起訴多件貪瀆及經濟犯罪等社會矚目案件。擔任台高檢署書記官長期間，積極處理台高檢署及所屬各地檢署之各類行政事項，並兼任台高檢署發言人且為各項行政事務之聯繫窗口，這次借調調查局辦理政風室主任事務，以協助調查局進行貪瀆預防及發掘，以及政風案件之查處、考核及獎懲等業務。

至於林宏松卸任後的台高檢署官長遺缺，預定將由曾任台北地檢署襄閱主任檢察官，有「最美女襄閱」之稱、現任台高檢署檢察官的陳玉萍接任。