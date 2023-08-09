楊謹華分享夫妻經營祕訣。（Bella儂儂提供）

楊謹華因為愛一個角色，所以希望能為角色拿獎。（Bella儂儂提供）

楊謹華和老公Ben結婚5年，談到生子計畫，她說這一直都是2人的共同目標，已經很努力但肚皮還是沒有動靜，親友也替她著急，她知道這是大家的愛，只是面對過多的關心，楊謹華坦言有點壓力，「明明很努力了，卻一直聽到加油，多少會有些難過。」但她也明白越鑽牛角尖，只會徒增痛苦。

結婚前後另一半沒有太多轉變，依然對她很好，彼此互相體諒，她分享經營關係的秘訣，「要不停地分享彼此的生活， 或是兩個人一起去旅行。」

楊謹華的演技早已受到肯定，只是總是和金鐘獎擦肩而過，楊謹華坦言，並沒有隨著年紀的增長，而「習慣」落選，正因為喜歡每一個角色，所以沒有得獎，一定會有情緒。，「因為很重視自己演得每一個角色，也很開心入圍，因此，當然會希望自己可以得獎。沒有拿到 金鐘獎，一定會有失望，這其實很正常，我不想要壓抑情緒。」她很清楚，失落其實是源於「愛」，因為愛這一個角色，才能演活一個角色，更希望能為這一個角色拿到一個獎。

有一陣子，楊謹華對演戲沒有自信，她曾放下一切，飛往紐約進修一個月、專研戲劇，「離開熟悉的環境，再加上不同的語言，反而會讓自己更專注於學習演戲。」但楊謹華說，這一切並非運籌帷幄，而是一種直覺，「就是必需離開了，前往新的地方、擁抱未知。 」

從紐約進修回來後，在演戲的過程，發現自己不太一樣了，但實際上有甚麼變化也說不上來，「如果做每個決定，都需要先衡量有沒有用，那反而會錯失更多成長的機會。」