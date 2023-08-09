登革熱疫情延燒，國內今新增98例確診個案，其中96例本土、2例境外移入。本土個案中，台北市出現3年以來首例，來自大同區。對於台北市的疫情，疾管署表示需觀察1個月，只要1個月內未出現第2波疫情，就能稍微放心。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內今共新增98例登革熱病例，其中96例本土病例，分佈於台南市82例（安南區26例、永康區24例、北區10例、東區10例、南區4例、中西區4例、仁德區2例、關廟區及歸仁區各1例）、雲林縣10例（古坑鄉8例、斗六市2例）、屏東縣2例（均萬丹鄉）、台北市1例（大同區)）、新竹市1例（北區）；另新增2例自越南及馬來西亞移入個案。

目前全國共累計1261例本土病例，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例、苗栗縣、新竹市及台北市各1例。全國至今累計9例重症，1例死亡。

曾淑慧表示，目前正值暑假，許多民眾南來北往，一旦沒有做好防治措施，就可能在北部釀成第2波疫情。台北市出現3年首例本土個案，雖然風險提高，但相信北市過去也曾有過防治經驗，只要在疑似病例出現時，做好孳生源清除、化學防治、疫情調查，就能避免疫情擴大。

一般而言，北部的登革熱疫情會比南部小，主要原因是病媒蚊不同。曾淑慧說，北部病媒蚊以白線斑蚊為主，南部則是埃及斑紋，後者的傳播力較強，且南部的氣溫高，有利於繁殖。台北市只要1個月內沒有出現第2波疫情，就能稍微放心。

疾管署提醒民眾，登革熱的主要症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹或噁心、嘔吐等，潛伏期約 3-14 天，通常為 4-7 天，在病人發病前 1 天至發病後 5 天的這段期間，稱為「可感染期」，此時期感染者若被斑蚊叮咬，則此斑蚊將感染登革病毒，病毒在蚊體內經過 8-12 天的增殖後，此斑蚊便具有傳染力。

當它再叮咬其他人時，即可將病毒傳播出去，被叮咬的感染者經 3-14 天潛伏期即會發病，故以指標病例發病日（第 0 天）起算，次一波病例最快可能在第 10 天（-1＋8＋3）發病，最慢則在第 31 天（5＋12＋14）發病。因此，在病媒蚊具有傳播登革病毒能力前，為預防登革熱流行的關鍵。