臺銀人壽長期持續關懷在地的公益夥伴，連續十多年，每年都帶憨兒們一起去淨灘，走向戶外，讓長期接受社會幫助的憨兒們，也能盡自己的一份力量幫助地球，啟動善的循環，憨兒們都很開心自己能夠對社會有所貢獻。

此外，臺銀人壽也一路見證守護著星兒們的成長，從一開始的購買手工皂作為業宣品，到協助他們引進慢啡天使咖啡車及濾掛咖啡包製作，協助星兒們自立，近10年來，每年總會有一、兩次一起過節。

臺銀人壽表示，相信持續是一種力量，盡本身可投入公益預算及人力資源的最大能量，秉持量力而行且盡力而為的原則善盡社會責任。

此外，臺銀人壽呼應主管機關保護金融消費者、提升金融業公平待客的政策，本次以「公平在心 待客如親」的理念，結合媒體與廣宣策略，將公平待客的正確觀念，利用多元化的管道，製作影片等不同素材，向同仁、保戶及民眾廣為宣傳，讓民眾能夠在公平、友善環境下，享受親和、便捷服務，同時讓公司業務推動更順暢。

臺銀人壽表示，將持續宣導正確保險觀念、關懷弱勢族群，並參與環境永續活動。戮力兼顧業務推展、公平待客和社會安全網責任，為落實經營理念，臺銀人壽專注保險保障本質和服務品質提升，並逐年規劃整合傳播主軸，集中有限資源，以創意企劃有效輔助行銷和理念傳達，讓社會大眾更深刻體會保險價值，並再一次認識臺銀人壽。