兆豐銀行攜手兆豐銀行文教基金會從1992年以來，持續以金融教育推廣、藝文環保倡議、運動風氣推動及弱勢關懷扶助為四大公益投入主軸，秉持著企業公民責任，致力於各項公益活動。自2019年起連續四年獲頒教育部體育署「體育推手獎」殊榮，此次再度榮獲「最佳社會責任獎」，顯見對於社會公益的長期耕耘已獲得各界肯定。基金會每年投入逾千萬元贊助體育活動，並著重於偏鄉基層選手的培育及訓練，選擇適合東方人優勢與符合在地文化特色之運動項目，包含棒球及射箭等，長期贊助宜蘭縣國小少棒隊，以及宜蘭縣、花蓮縣等地區國、高中射箭隊訓練經費，為培育偏鄉體育人才貢獻心力。近年亦響應政府政策，推動保障型保險商品，如：小額終老保險、外溢保險等，致力於提升全民健康管理與保障意識。

「最佳保險專業獎」獲獎是肯定兆豐銀行長期重視專業人才培訓，每年結合公司業務發展策略、金融市場趨勢及法令變化等因素，擬訂訓練計畫及開辦專業講習課程，提高員工的專業能力。同時持續提供員工各項金融專業證照認證補助，鼓勵員工進修強化專業職能進而為客戶提供更專業的服務；透過建置數位化學習平台及新保代系統，結合更方便有效率的學習與作業平台，強化服務效率，帶來更優質的客戶體驗。