統一中控港股9日股價收漲2.23％至6.41港幣，近一個月累計上漲1.1％。

統一中控財報顯示，展望下半年，隨著消費市場的逐漸復甦，機會大於挑戰。統一中控食品業務將抓住消費者的喜好和需求，透過產品傳遞給消費者品牌理念，與消費者建立強烈的情感連結，從情緒和感情上獲得共鳴。

統一中控指出，下半年果汁事業繼續順應消費需求和市場趨勢變化，堅持以果汁健康的利益點為核心，不斷優化產品力。把握傳統大口味確定性成長機會，多情境同時發力，加速培養成為大口味，進而繼續快速擴大統一中控果汁市場基本盤。