台中20歲靜宜林姓女大生，今年3月跨國失蹤案，引起全台高度關注。正當各界以為林女被詐團，慘騙到東南亞當豬仔時，當時經事局國際科駐泰聯絡卻調查發現，「林女人就在緬甸。」不過，她卻非被人蛇集團控制，而是為愛走天涯，更展現「男友不走，她就不走」的決心，消息傳回台灣震撼各界。事發超過半年，林姓女大生驚人近況曝光。若女大生堅決不返台，板橋承天府主事顏維勳接受《中時新聞網》訪問驚爆她「超慘下場」。

獨/靜宜女大生入緬詐團月領6萬！ 知情人士驚爆「超慘下場」：冤魂比活人多

根據媒體近日報導，林女失蹤時隔超過半年，目前傳出她已是詐騙集團小主管身分、月薪超過6萬元，即便親友苦苦哀求，她目前仍不打算回台。但這樣說法，卻遭反詐騙組織成員Sammy駁斥，透露「林女其實很想回台灣」。

靜宜女大生投入緬甸當地詐騙集團。（資料照）

對於林女不返台、領高薪，顏維勳不以為然表示，「不相信！目前沒人了解林女實情，只聽到傳聞，但萬一是假消息，恐造成無知青年，『赴緬打工未淪為豬仔、變賣器官』等錯誤認知，非常不可取的行為」。

靜宜女大生為愛入緬甸詐團，親友苦勸都不理。（資料照）

若豬仔們業績未達標下場為何?顏維勳透露，「先是毒打一頓，再關進水牢幾天，把人泡在水裡，讓你自行抓老鼠吃，環境衛生相當髒亂，用精神來折磨。」不過，他臉色一沉說，「聽說溺死的人很多，因為最後實在受不了！」

顏維勳苦嘆「KK園區裡的冤魂會比活人還多」。（游定剛拍攝）

另外，顏維勳還說，「友人曾在緬甸擔任詐騙集團的打手，月領2萬元，專打業績未達標、不聽話或想逃跑的人，若被認為沒利用價值的人，就會淪為豬仔、不停的被轉賣。」顏維勳不諱言地說，「KK園區裡的駐衛警都是荷槍實彈，且非常不人道的地方，就連當地人都說，『一萬人進去，只有個位數人能透過金錢或自行逃跑出來』，其餘未脫困的人，在那的冤魂會比活人還多」。

最後，顏維勳奉勸年輕人，「不要嚮往可賺到高薪的工作，腳踏實地才是最安穩的生活方式」。