立委江啟臣今天上午邀請農業部等相關單位舉辦農業座談會。（江啟臣服務處提供）

立委江啟臣維護農民發展權益，繼上月舉辦首場農業座談會後，9日再度邀請農業部等相關單位，透過面對面溝通，協助農友解決困難。有關果樹碎枝機價格較高，農民難以負擔問題，農業部次長陳駿季表示，農糧署允諾若以產銷班為單位申請，將優先核發許可，並提高補助標準。

江啟臣上午邀請農業部、林業署、農糧署、農村水保署、台中區農業改良場、台中市農業局、東勢區公所、和平區公所、東勢農會、和平農會等相關單位舉辦座談會，透過面對面溝通，協助農友解決困難，並提供具體意見讓農政單位列入施政方針。

江啟臣表示，座談除了討論農業廢棄物循環再利用、智慧化農業發展等問題，也針對農業缺工、機具設備補助、冷鏈運銷、林班地使用權益問題進行溝通。他強調，農業部升格後首次下鄉與農民座談，希望農政單位能正視台灣農業發展的問題，不要讓農民感到心灰意冷，農業部更應該拿出誠意面對，不應讓沉痾問題繼續惡化。

江啟臣指出，台灣碳權交易所才正式揭牌，農政單位應將農業廢棄物循環再利用列為優先施政目標，有關果樹枝條再利用問題，果樹碎枝機價格較高，農民難以負擔，農政單位應給予協助。

農業部陳駿季次長表示，為達到資源利用最大效益，農糧署允諾若以產銷班為單位申請，將優先核發許可，並提高補助標準，未來也會規畫與環保署合作，協調地方政府共同合作建立料源蒐集機制。

江啟臣提到，本次風災台中初估農損超過500萬，其中梨山水蜜桃災情慘重，日前已發文要求農政單位了解災損情況，農政單位10、11日將赴梨山會勘，若損害面積達到天然災害救助標準，請農糧署務必依法提供天然災害救助。