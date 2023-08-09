卡努颱風過境留下豪雨災情，行政院長陳建仁近日發言酸南投沒超前部署，引發輿論抨擊。港媒《中評社》認為，上述事件再加上先前的前瞻預算分配不公爭議，可能會促成在野執政縣市合作、形成「地方包圍中央」之勢，不排除衝擊民進黨2024大選選情。媒體人張禹宣強調，陳建仁上任功用，在於替換蘇貞昌這個顯而易見的箭靶，避免被集中火力，如今的失言讓他完全失去價值，之後引起的政治風暴不是他有能耐承擔。

「小白兔陳建仁，想當大野狼蘇貞昌？」張禹宣今(9日)在臉書發文直言，作為一個人形立牌，陳建仁就不該嘗試把自己當成猛將。對於南投未超前部署的外行評論，不只凸顯了陳建仁對於世俗的無知，更驗證了少了鄭文燦這個地下院長當保姆，真的行不通。

「就政治而言，更犯了一個大錯！」張禹宣指出，陳建仁上任最大的功用，在於替換蘇貞昌這個顯而易見的大魔頭與箭靶，避免被在野找到錨點集中火力。讓藍營地方諸侯各自為政，藍白高層陷在非綠龍頭之爭。但陳建仁的出手，卻讓自己完全失去價值。

張禹宣強調，陳建仁非但砲火不及蘇貞昌，失言更讓藍白的縣市首長（甚至高虹安）挺身而出奧援，讓地方完全一條心串連引爆前瞻計畫蓄積已久的怨氣。就連侯友宜、郭董等原先分歧鬧得不可開交的眾人，都找到共同對外的原因，與砲火一致的敵人，造成了從地方到中央的大團結。

張禹宣直批，陳建仁這個政治小白兔，本該的人設是三不管的暖男，卻按捺不住見獵心喜，把自己演成了蘇貞昌這個大野狼。但蘇貞昌還有三寸不爛之舌可以戰群雄，陳建仁有什麼？少了鄭文燦什麼都不是。「之後將引起的政治效應與風暴，根本不是他有能耐可以承擔！」