新北市林口區日前發生一起持搶恐嚇案，1名王姓男子（34歲）夥同4名共犯持槍討債卻找錯人，被害人報案後，警方成立專案小組，循線在桃園逮補5名嫌犯，並起獲長槍2把、短槍2把、空氣槍1把、鎮暴槍1把，被依槍砲、恐嚇等罪嫌送辦。

據了解，王嫌與林口某車行老闆有債務糾紛，王嫌不滿對方積欠債務不處理，於上月25日晚間夥同4名惡煞前往討債，5人持槍到車行還開槍恐嚇，卻不知該車行早已易主，根本找錯對象，5人犯案後離去，被害人遂向警方報案。

警方成立專案小組後，循線擴大調閱監視器，最後鎖定王嫌等5人，立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票及拘票前往桃園地區逮人，並在現場起獲長槍2把、短槍2把、空氣槍1把及鎮暴槍1把，訊後依槍砲、恐嚇等罪嫌移送，並向上溯源槍枝來源。

林口警方表示，治安不容挑釁，對於犯罪行為絕不寬貸，警方會持續加強查緝，絕不允許不法份子影響社區安寧環境，確保民眾生命財產安全。