北韓邀請外國高爾夫選手參加平壤賽事，這是中俄官員上月出席閱兵儀式後，與世隔絕的北韓對外重新開放的另一個可能跡象。

法新社報導，專家指出，北韓自2020年初一直實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施，但有愈來愈多跡象顯示平壤在邊境管制方面可能會更加靈活。

北韓官方的朝鮮民主主義人民共和國旅遊（DPR Korea Tour）網站8月2日發文：「平壤高爾夫球場（Pyongyang Golf Course）每年春季與秋季都會舉行業餘高爾夫比賽。外國業餘選手也可參加我國春季與秋季比賽，並與我國業餘高爾夫選手發展友誼關係。」

這篇發文還附上「高爾夫旅遊公司」的電子郵件地址與電話號碼，但沒有提到比賽舉行的日期。高爾夫旅遊公司隸屬於平壤的國家觀光總局之下。

平壤當局在另一篇貼文中說，黎明高爾夫旅遊公司（Ryomyong Golf Travel Company）開發了觀光景點，包括一座水下高爾夫球場、射箭場與划船場。

北京7月證實北韓已登記參與今年9月杭州亞運後，北韓當局發出了這些貼文。

北韓今年稍早登記參加一場海外體育賽事，但之後沒有派出運動員參賽。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心（Center for North Korea Studies）鄭成長（Cheong Seong-chang）告訴法新社，最近跡象顯示「中國赴北韓旅遊將在未來逐漸恢復」。

平壤高爾夫球場據稱是在1980年代初期建造，於1987年正式開幕，以慶祝北韓建國者金日成（Kim Il Sung）75歲大壽。

脫北者出身的首爾世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長安江日（An Chan-il）告訴法新社，「北韓已把高爾夫列為賺取外匯的重要工具」，北韓政權甚至在平壤一所主要體育大學「成立高爾夫學系」。

2005年，在兩韓關係回溫時，平壤高爾夫球場舉辦了韓國女子職業高爾夫協會（Korean Ladies' Professional Golf Association, KLPGA）一場巡迴賽。

當年封后的南韓選手宋寶貝（Song Bo-bae）當時向媒體表示：「果嶺的速度比南韓慢很多，讓比賽變得更有挑戰性。」