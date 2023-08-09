美國樂透彩券「兆彩」宣布，佛羅里達州一名幸運兒獨得15億8000萬美元（約新台幣501億元）頭獎彩金。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，「兆彩」（Mega Millions）頭獎4月以來連續槓龜，這次開出的頭獎金額若經證實，將會是美國樂透史上第3高。

法新社報導，兆彩發表聲明說：「在連續31次未開出頭獎後，佛羅里達州一名幸運兒將以破紀錄的兆彩頭獎來慶祝2023年夏天，目前頭獎彩金預估為15億8000萬美元。」

兆彩表示，昨天的10位數彩金有望締造兆彩新紀錄，超越2018年的頭獎金額15億3700萬美元。

這位姓名尚未揭露的頭獎得主可以選擇一次領取約7億8300萬美元的現金，或在30年內分年領取全額，每年增加5%。

大部分樂透得主都選擇一次領取。所有獎金皆須繳納所得稅。

根據美國政府資料，贏得「兆彩」頭獎的機率為3億300萬分之一，比遭雷擊機率百萬分之一還要低。

昨天開出的號碼為13、19、20、32、33以及特別號14。

佛羅里達州和北卡羅來納州的另外2名得獎者各自贏得200萬美元，還有5名中獎者各贏得100萬美元。

兆彩彩券以每張2美元在全美45個州、華盛頓哥倫比亞特區和美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）販售。

美國兆彩下一次開獎日是8月11日。