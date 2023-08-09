葡萄王表示，第二季受後疫情較高基期因素影響營收26.6億元，較前季成長20.05％，年減2.12％。隨著高基期效應緩解，7月營收維持去年同期79.4億元，年增0.23％。

營運持穩的葡萄王，上半年營收達48.8億元，年成長2.3％；營業毛利39.7億元、毛利率81.3％、稅後純益為6.2億元，年減0.5％。隨著產業旺季來臨，胃乳線擴產完工投產，雙倍的出貨量，加上上海葡萄王自有品牌即將誕生，子公司葡眾規劃中新品也將伴隨旺季發表，三大事業體聯手挑戰營收再攀高峰。

其中，台灣葡萄王自有品牌7月延續夏日旺季飲料市場及纖體需求，多項品類熱銷帶動品牌業績持續穩定成長；醫療體系合作開發的腸道保健品訂單，可望於近期轉換為實績，加上9月即將完成產能增倍後即投入生產，整體表現樂觀正向。

上海葡萄王表示，延續年中大型展會的吸客效應，目前持續接洽新的客戶，並有望在9月份開始為展會客戶推出新品，預估整體業績將持續維持正向成長趨勢。此外，自有品牌OBM Chanel將於第三季末布建完成，第四季產生營收貢獻，屆時勢必成為營運新動能。

子公司葡眾受後疫情高基期效應影響，上半年年減3.02％；7月業績隨著基期效應緩解，且8月首發新品上市，傳統旺季加上新品陸續發布，營收可望站上新高點。