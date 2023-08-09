此外，宏碁早年於馬來西亞成立的電腦零組件代理公司Servex（馬來西亞），與目前躍升為澳洲知名B2B IT代理商的Bluechip Infotech（藍籌科技，前身為Servex Australia），7月業績亦各有33.4％、20％的年增表現，加上集團旗下IPO及已上市櫃的老虎運軍團，營運成長動能多有延續外，新事業宏碁智新單月營收年增22.5％，子公司聯永基月營收更爆出16倍年增。
累計宏碁今年前七月合併營收為1,284.14億元，較去年同期少23.6％，大致回歸到疫情前幾年同期水位。
品牌廠宏碁（2353）於第二季受惠急單挹注、業績淡季不淡後，7月動能暫回檔、月合併營收177.23億元，雖月減32.66％，但較去年同期轉為年增1.51％。其中，來自Chromebook及Vero環保系列產品的銷售營收增長亮眼，分別有58％及138％以上年增長，另旗下非電腦及顯示器產品事業之營收貢獻，在該月占達29％。
此外，宏碁早年於馬來西亞成立的電腦零組件代理公司Servex（馬來西亞），與目前躍升為澳洲知名B2B IT代理商的Bluechip Infotech（藍籌科技，前身為Servex Australia），7月業績亦各有33.4％、20％的年增表現，加上集團旗下IPO及已上市櫃的老虎運軍團，營運成長動能多有延續外，新事業宏碁智新單月營收年增22.5％，子公司聯永基月營收更爆出16倍年增。
累計宏碁今年前七月合併營收為1,284.14億元，較去年同期少23.6％，大致回歸到疫情前幾年同期水位。
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