品牌廠宏碁（2353）於第二季受惠急單挹注、業績淡季不淡後，7月動能暫回檔、月合併營收177.23億元，雖月減32.66％，但較去年同期轉為年增1.51％。其中，來自Chromebook及Vero環保系列產品的銷售營收增長亮眼，分別有58％及138％以上年增長，另旗下非電腦及顯示器產品事業之營收貢獻，在該月占達29％。