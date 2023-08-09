台北市9日出現首例登革熱本土病例，環保局已在個案住家戶內外緊急噴消，周邊100公尺環境積水容器也已清除，並執行水溝巡查及執行誘卵桶佈設作業，今日更擴大動員6車26人針對案址半徑100公尺範圍噴藥，確認布設誘卵桶成效。

衛生局表示，北市首例登革熱本土病例是居住在大同區的十多歲男性，7月21日至23日有台南市活動史，7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日到醫院快篩陽性，9日經疾管署判定為確診登革熱，同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

環保局表示，已於8月7日進行個案戶內、外噴消，以及案址周邊100公尺孳清，並進行周邊環境積水容器清除、水溝巡查及執行誘卵桶布設作業，並在今日擴大動員6車26人，針對案址半徑100公尺範圍執行環境噴藥及布設誘卵桶進行成效監測作業，後續將持續依規定定期進行孳生源清除與環境噴消作業。

環保局提醒民眾注意防蚊和配合落實清理住家環境，不必過度驚慌。各區公所也將規畫每周至少1次、連續四周的孳生源清潔日，發動里民、社區及團體進行環境整頓及孳生源清除工作。