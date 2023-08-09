歐文威爾森在《幽靈公館》裡詮釋話術高明的神父。（迪士尼提供）

迪士尼繼《神鬼奇航》和《叢林奇航》後，又一部將同名遊樂景點成為IP翻拍而成的電影《幽靈公館》，循著前2集大堆卡司和大製作的路線，為了打造「鬼生百態」的豪宅，迪士尼找來了台裔美籍林暐（Dan Lin）和喬納森艾里奇擔任製片，並為原本在主題樂園「幽靈公館」裡的頭牌靈魂賦予更嚇人、更幽默的新生命，團隊的特效為電影增添了驚人的效果。

喬納森艾里奇表示，迪士尼裡的「幽靈公館」雖然可怕，卻幽默、優雅、可愛和懷舊，我們也希望電影是以此為基礎展開各式各樣的故事。至於台裔的製片人林暐本身大有來頭，他不僅曾以《阿拉丁》《樂高玩電影》等片在全球累積了50億美金（約新台幣1500億）的票房，本身是黃立成、黃立行表兄弟的他，還曾被《綜藝報》評選為十大最有潛力的製片人。

電影中扮演神父的歐文威爾森（Owen Wilson）表示，接演該片最開心的莫過於能跟丹尼狄維托合作，「我的朋友伍迪哈里遜很喜歡丹尼，之前他透過電子郵件介紹了我們認識，而丹尼在片場總是精力充沛，讓我覺得能跟他合作真的是太棒了」，不過遺憾的是，他沒能與非常正能量的潔美李蔻蒂斯演到對手戲，畢竟她是個被困在水晶球裡的靈媒幽魂，「她不會與其他演員一起完成拍攝，我對沒有跟她同台感到很失落」。

片中聚集了各種稀奇古怪的靈體，是否相信有鬼魂的存在？歐文威爾森表示，一直很喜歡「超自然現象」這個詞，很相信這個世界有鬼魂，他甚至加碼爆料他幼時曾遇到的撞鬼經驗，「我記得有次和附近的孩子爬上了一幢沒人住的房子屋頂，卻隱約看到了房子裡有個人影，我嚇得拔腿狂奔，至今我無法解釋那究竟是什麼？也或許我是想激發一點夏日的刺激感！」

如果說歐文威爾森和丹尼狄維托是負責電影諷刺和幽默的部份，那麼悲傷的故事則有拉基斯史坦費爾德擔綱，這位曾演出《逃出絕命鎮》的黑人演員在《幽靈公館》扮演一位遭逢巨變的超自然專家，他要處理自己的情緒，還得為別人解決問題，而他的演出被美國影評讚譽有加，稱「史坦費爾德的每一次崩潰都會讓觀眾落淚」。

而導演賈斯汀西米昂更以終身的「幽靈公館」粉絲自豪，曾經在迪士尼樂園工作的他，對於能將青少年時期的樂園分享給觀眾比任何人都興奮，「迪士尼團隊為舊雨新知打造一場恐怖、好笑又超級的冒險旅程！我迫不及待想讓觀眾體驗這個標誌性的迪士尼景點改編的電影！」電影將於明（10日）在台上映，準備在鬼門開前，讓台灣觀眾先感受洋鬼帶來的恐怖和驚喜。