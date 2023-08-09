光陽本（8）月祭出國民神車GP125推出史上最大優惠活動，最低價只需支付39800元就能入手，引爆搶購熱潮，光陽執行長柯俊斌證實，截至昨 (8) 日累積訂單量已超過萬台，由衷感謝消費者對GP125的熱情支持，針對來自市場上的高度需求，已經緊急調整生產規劃至最大產能，以因應每日來自全台不斷新增的大量訂單。

柯俊斌表示，保證將全力以赴滿足市場期待，讓活動期間訂購的消費者都在第一時間交車，我們懇請全國支持愛護光陽的消費者能夠體諒這段期間的耐心等候。

光陽GP125做為「國民神車」，深受經銷通路與消費者歡迎，優秀且穩定的品質也讓GP125成為光陽的長青暢銷車款，推出至今累積銷量已超過百萬台，位居全台銷售第一名；上周宣布至8月底止，全新的GP125鼓煞版建議空車價為57000元 (不含牌險)，本月再加碼，最低價只需支付39800元就能入手，希望在物價上漲的時代逆勢推出最強力度的優惠，真誠地以最暢銷的GP125與民眾共同力抗通膨。

光陽表示，始終專注「最得我心」品牌理念的落實，在追求生產效率提昇的同時，我們更堅持將卓越品質做為最優先考量，這也是廣受市場歡迎與肯定的GP125能夠持續活躍至今的最重要因素。相信每一台GP125都是全台「百萬通勤」最佳夥伴，而KYMCO也將一如既往竭誠為消費者提供最好的產品和服務。