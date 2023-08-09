吳姓女子是直播主，聲稱黃姓男子只要「抖內」5000元虛擬商品作為告白禮物就和黃男交往。黃男以為和吳女交往中，吳女跳槽後，還為業績持續「抖內」19.4萬。更直接給吳女65萬，但吳女後來疏遠黃男，讓黃男驚覺被騙，法院判吳女賠償84.4萬元。

黃男說，2021年，透過朋友認識吳女，並到1直播平台觀看吳女直播。吳女稱只要黃男「抖內」5000元禮物，就和他交往，黃男信以為真，馬上應允。後來吳女跳槽到另外一間，以希望接到廠商業配、獎勵，要黃男繼續「抖內」。黃男以為在跟吳女交往，因此儲值19.4萬後，全數「抖內」給吳女，還直接給吳女65萬現金。

吳女去年3月以母親癱瘓需人照顧，停止直播並疏離黃男。此舉讓黃男發覺自己被騙，因此提告要求吳女還錢。

吳女則未於言詞辯論期日到場，也沒提書狀爭執。法院認為，吳女收到款項後，卻突然藉故終止該直播業務，情節有違常情，也未向法院說明，因此判吳女須賠償84.4萬元。