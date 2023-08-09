南韓連續多日高溫，導致世界童軍大露營變調。

在南韓舉辦的第25屆世界童軍大露營命運多舛，已成近來國際新聞焦點之一，南韓政府只能不斷緊急加碼應變，力挽顏面。英國廣播公司（BBC）周三檢視這場令各國童軍引頸期待的盛會何以面臨崩潰處境，直指熱浪、疫情、颱風、性騷風波是重傷本屆大露營的近因，但在此之前已有不利因素潛伏，難逃坎坷處境。

今年的世界童軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日至12日在南韓西南部全羅道濱海的新萬金營地舉行，吸引超過150國逾4萬3000人飛抵南韓共襄盛舉，參加成員以14歲至18歲青少年為主。這是1991年以來大露營再度於南韓登場，加上本屆是因新冠肺炎疫情停辦數年後首度復辦，廣受各國期待，豈料成了南韓政府近日最頭痛的問題。

營地在大露營開始前一周暴雨淹水，遍地泥濘成了蚊蟲孳生溫床。開幕前及時放晴，但多日攝氏35度高溫成了恐怖高牆，新萬金營地缺乏遮蔽物，連樹木都很稀少，1日開幕當晚熱衰竭通報約400例，大地熱如烤箱，好些人躺在野戰醫院一般的環境接受治療。

Dozens of military doctors and nurses were deployed to the camp site of the World Scout Jamboree in Buan, South Korea, as the teenage attendees struggled to cope with the extreme temperatures https://t.co/7RgXkgz0ED pic.twitter.com/GrIIHrr2Rk — Reuters (@Reuters) August 3, 2023

南韓政府成立應變委員會，加派醫護人員進駐營地，提供更多遮蔭、空調設備、冷氣巴士、水車等物資，現場反映問題仍多，例如營地衛生條件不佳，食物腐爛，遮棚與隱私俱缺。

熱浪發威之際，3日營地傳出多人感染新冠肺炎，現場管理雪上加霜。本屆參與人數最多的英國代表團上周五率先宣布提前拔營，美國、新加坡、紐西蘭等國跟進，世界童軍聯盟建議提早結束表定活動，但南韓政府堅持大露營持續。

泰國代表團一名男子6日尾隨女性進入淋浴間遭當場抓包，他辯稱事出意外，淋浴間沒有性別標示。南韓一支85人的童軍分隊為此怒責主辦單位對於女性保護措施不足，提前拔營。主辦單位表示持續調查中，但未正面回應缺乏保護女性措施的指控。

上千輛巴士集結新萬金營地疏運拔營的各國代表團，場面壯觀。

眼見在台日之間徘徊的卡努颱風展現直撲朝鮮半島的態勢，南韓7日終於宣布營地剩餘4萬人全數於周二撤離，出動1000多輛巴士載人撤往各地住宿，9日竟又傳出瑞士代表團巴士車禍，3人送醫。

各國人員撤往不同地點，南韓政府急備文化教育活動待客，還有議員建議請出流行天團BTS合體救援。南韓文化部已宣布，周六在首爾世界盃體育場舉辦閉幕大會將有K-Pop獻藝。

撤往首爾的英國童軍表示常有陌生人上前表達歉意，可見這場大露營讓韓國不少民眾自覺臉上無光。南韓檢討聲浪已現，有些批評人士在大會揭幕前已對營地缺乏天然遮蔽物的缺點表達憂心。一名前進營地了解情況的南韓高階官員以匿名方式向BBC透露，這場大混亂的關鍵在於涉及的政府單位太多：「我們派到現場的一些工作人員回報，他們連午餐都沒得吃。明明準備了大量餐盒，卻沒人派發。」除了韓國童軍協會，本屆協辦單位還包括全羅道官員、南韓國會，還有性別平等家庭部、觀光部、內政部等3個中央部會。

原本堅持繼續辦理大露營的南韓政府，考量卡努颱風逼近，終於決定全體提前拔營。

南韓媒體指出，本屆一直存在的問題還包括後勤，例如某區官員為葉門代表團175人準備食宿，但葉門根本沒有派員參加。

世界童軍聯盟祕書長艾倫達維（Ahmad Alhendawi）聲明：「這是世界童軍大露營100多年來首度必須面臨如此劇烈的複合式挑戰，包括令人措手不及的洪水、空前的熱浪，現在還有颱風！」發言人說，颱風這類天災難以預知，大露營上次因颱風中斷是1971年的日本大露營。

南韓2017年爭辦本屆大會成功，各界經歷新冠疫情肆虐之後無比期待大露營帶來觀光財，花了6年時間籌辦卻出了這麼多狀況，讓南韓媒體以「國恥」形容，難逃批評與事後追查。