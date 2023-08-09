宏達電今（9）日宣布VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive旗下 Excurio團隊，歷時兩年所完成的巴黎最具代表性歷史古蹟－巴黎聖母院多人同時體驗的VR虛擬重現內容《永恆聖母院》，將於2023年8月25日在高雄國立科學工藝博物館盛大開幕展出。該活動將是世界巡演的首站，得以讓台灣民眾領先全球，一睹巴黎聖母院風采。

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）慘遭2019年4月15日祝融，除了重建計畫受到全世界的關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院的歷史與藝術價值，也被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。此次移師高雄展出的《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame），為透過虛擬實境體驗的形式，以5K高解析度打造出多個時代巴黎聖母院與周邊環境場景，讓觀眾得以徹底解放雙手自由移動。

宏達電表示，旅程將由一位導遊帶領，穿梭於不同世紀，深入聖母院建部的各個角落，以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗及管風琴等精湛絕美的文物。帶領觀眾以獨特的沉浸式體驗，飽覽聖殿的興起與永恆，並完整揭秘其中的藝術資產。

巴黎市長安妮·伊達戈（Anne Hidalgo）表示，透過此一展覽，可讓巴黎市民、法國各地甚至世界各國的民眾，透過沉浸式旅程重新發現這個象徵巴黎共同歷史之美的標誌，再次喚醒世人對於歷史文化保存價值的重視。

《永恆聖母院》為法國電信Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同攜手合作，並由HTC以VR技術支援此虛擬重生計畫，將這座世界文化遺產鉅細靡遺地在VR世界中重建，提供世人穿梭古今，以穿透裡外視角凝視這座別具歷史意義的建築。

《永恆聖母院》於2022年1月在巴黎拉得芳斯（La Défense）首次展出即廣受好評，並於同年春天直接移至巴黎聖母院前廣場展出。在高雄市政府、數位發展部數位產業署及HTC的鼎力支持下，《永恆聖母院》終於在今（2023）年降臨台灣，本活動也將串聯高雄市政府與文化部下半年即將舉辦的科技文化大會盛事，作為高雄宣示科技文化成果的重要實踐。