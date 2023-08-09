五角大廈的反無人機辦公室預計將在2024年6月展示，如何癱瘓無人機蜂群，根據該辦公室主任在本週二（8）中公開的簡報顯示，戰場上無人機應用正逐漸擴散。根據英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）智庫的資料，烏克蘭每月在抵禦俄羅斯時損失1萬架無人機。在戰場上大量投放無人機，特別是那些能夠協調飛行的無人機，仍然是美軍試圖解決的威脅。

Lancet “weeds” attacks again.



The MoD 🇷🇺 showed footage of the work of kamikaze drones "Lancet-3" on the equipment of the Banderites 🇺🇦 in the direction of Svatovo-Kremennaya



Targets include a Swedish CV9040, a Slovenian M-80A and two Soviet BMP-1s. pic.twitter.com/CM3WiH1zG5 — Black Diamond (@blackdiammon) August 7, 2023

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，聯合反小型無人機系統辦公室（Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office）指揮官蓋尼少將（Maj. Gen. Sean Gaine）在太空與飛彈防禦研討會（Space and Missile Defense Symposium）上告訴來賓。

❗️Ukrainian recon drone brought down with an anti-drone gun pic.twitter.com/vaVh6GPjiw — What the media hides. (@narrative_hole) August 9, 2023

「要對付大量的無人機，只靠一種防禦機制並不夠...你必須利用電戰能力、高功率微波，以及像30毫米機砲這樣的動能攔截器，」他解釋道。反無人機辦公室於8月4日向業界發布了一份白皮書請求，尋求有關對小型無人機蜂群系統進行「檢測、追蹤、識別以及擊破（DTID）能力」的方案。

該辦公室完全專注於將反小型無人機能力引入部隊。該辦公室現在已經進行了4次展演：在第1次展演中，該辦公室研究了用於反制小型無人機的攔截器；在第2次展演中，廉價的地面發射和手持能力；而在第3次示範中，它評估了高功率微波，以及提出反無人機服務端的概念。

為了應對過去一年在烏克蘭突顯出的單向攻擊無人機的嚴峻威脅，該辦公室最近在亞利桑那州的尤馬證明場進行了6月示範，探討如何擊敗這些無人機。

蓋尼強調，美國軍方已經向烏克蘭提供了反無人機能力。其中的系統包括電戰能力：BlueHalo的Titan——以及一些低成本的攔截器。

蓋尼談到，美國軍方還開始使用反無人機服務。海軍陸戰隊已經資助了6個站點，而美國特種作戰司令部也（SOCOM）也包含在內，