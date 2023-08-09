訊聯生技（1784）舉行業績發表會，訊聯董事長蔡政憲表示，由於提早鎖定高齡市場，訊聯的細胞治療應用需求隨著特管辦法核可案飆升，帶動間質幹細胞（MSC）相關營收較去年同期成長六成；細胞與衍生物CDMO則因外泌體成長翻倍，較去年同期成長225％；基因檢測事業更透過全方位非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）逆勢再創新高，成長二成，帶動上半年營收、獲利創新高，EPS 1.16元，超越去年全年。

蔡政憲也喊出布局「i369戰略目標」，搶攻前瞻性醫療未來黃金十年。「i369戰略目標」分別是「i」強化智慧研發技術、打造第「3」間上市櫃公司（訊聯細胞智藥）、外泌體前進「6」大海外市場，與脊髓性肌肉萎縮症產前檢測（SMA）目標「9」成滲透率，帶動精準健康普及化。

其中，去年5月成立的訊聯細胞智藥已榮獲經濟部審定為「生技醫藥產業發展條例」認定，研發肺部纖維化的異體細胞類新藥BU-01，準備申請臨床2期試驗；外泌體新藥（ExoTear）治療乾眼症也獲階段性成果，很快會申請臨床1期試驗。目前資本額5500萬元，9月將辦理增資，擴大到2億元以上，目標二年內登錄興櫃或戰略新版。

蔡政憲認為，年初健保署通過放寬SMA治療藥品給付範圍，健保署署長石崇良宣布明年將「次世代基因定序」(NGS)納入健保給付，相比2005年政策將臍帶血移植納入「常規治療」帶動的市場翻倍，這一波的細胞治療、基因檢測商機更是龐大，對產業發展的催動更值得期待。

此外，訊聯長期深耕外泌體，今年起將擴建PIC/S GMP再生醫療製劑廠，以進軍6大海外市場。外泌體易於運送及局部使用，透過PIC/S GMP廠量產國際臨床等級規格外泌體、細胞製劑，除台灣外，更涵蓋日本、韓國、香港、印尼、馬來西亞及美國等海外國家。訊聯也取得幹細胞外泌體國際化妝品原料認證（INCI Name），搶佔全球醫美商機。