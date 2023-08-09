家樂福新品小時光麵館青蔬椒麻乾麵，59元。（家樂福提供）

愛買量販今年中元節宮廟代普，與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮合作。（愛買提供）

愛買量販乖乖越拜越乖箱－奶油椰子，原價210元、特價179元。（愛買提供）

全聯中式糕餅佛手包，每組特價39元。（全聯提供）

全聯黃金奇異果，每箱699元（3.2kg）。（全聯提供）

大潤發推薦應景的「金紙吐司」不僅可拜拜又能吃，79元。（大潤發提供）

大潤發特別推出普渡專用的「3.6呎消災祈福龍船」可消災祈福，2099元。（大潤發提供）

全聯海鮮魚捲，每包特價79元。（全聯提供）

因應全面解封的中元節，今年各行各業必定拜好拜滿，超市量販積極搶攻300億元普度商機，挑戰全年最低價，最高達20.9％高回饋，不但有澎湃拜拜箱，還有應景的金紙吐司、祈福龍船等，另疫情期間流行的宮廟代客普度模式，今年也持續流行。

全聯年度最大檔「中元感恩月」（11日）起正式開跑，超過3000款商品挑戰全年最低價，並祭出史上最高20.9%回饋，檔期指定日期使用全支付或PX Pay，單筆每滿1000元共贈800限時福利點。全聯實體門市本檔推出超過60款普度人氣組合，除了卡迪那、可樂果、OREO、乖乖等零食有超殺優惠外，盛香珍也新推出白沙屯媽祖聯名祈福箱；而祭拜帶有吉利意象的奇異果、蘋果等也皆有優惠，指定紐西蘭蘋果兩袋現折10元、有機KORU蘋果每袋特價129元。

全聯表示，每年中元業績皆高達百億元以上，預估在優惠盡出、中元廣告討論等帶動下，將可相較去年高基期業績下再成長1成。

大潤發自（11日）至8月24日拼年度最大檔中元促銷，集結拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等破萬種商品下殺最低5折，除了便利拜拜箱，還有可吃可拜的趣味金紙吐司，及3.6呎的消災祈福龍船，每周六、日8月12日、13、8月19日、20日單筆滿2000元，獲9折現金抵用券，預計今年中元檔期可較去年成長2成。

大潤發進一步指出，去年中元檔期以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片賣最好，據內部銷售統計去年中元熱賣泡麵前3名，為統一肉燥麵、來一客、維力炸醬麵，占品類的3成銷量；零食熱銷則是北海鱈魚香絲、義美小泡芙、樂事洋芋片，於去年共賣出超過20萬包。此外，大潤發今年也推出一條龍的鋪桌服務，為賣場附近的公司行號、宮廟、社區提供客製化。

愛買量販觀察，由疫情期間衍生的中元2.0宮廟代普新商業模式，愈來愈多民眾響應，今年中元節與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大宮廟合作「中元贊普箱」，即日起至8月20日限定販售，999元起，法會結束會將供品宅配或捐贈給社福團體，免出門就可完成中元贊普，使用HAPPY GO PAY購買，還可加贈HAPPY GO點數100點。

家樂福中元節主打讓各年齡層會青睞的祭拜商品，鼓勵年輕世代積極參與中元普度，特別推出人氣IP聯名，單筆滿888元可加價購Hello KittyＸ幾米月亮忘記了聯名限量商品，而（11日）起完成線上購物「中元購物車補完任務」，有機會搶購1元普渡箱，及抽萬元紅利點數、iPhone手機。