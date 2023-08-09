受惠兩岸市場復甦，興櫃餐飲乾杯(1269)上半年獲利表現由虧轉盈，繳出稅後淨利4055萬，逆轉去年同期虧損1.04億業績表現，每股稅後純益(EPS)2.18元，重返獲利寫下同期第三高。展望下半年，兩岸市場復甦步調不同步，乾杯看好台灣內需市場暢旺，為集團今年推升營收與獲利成長的主力，

乾杯今(9)日召開董事會，會中通過112年上半年財務報告，上半年合併營收23.65億元，年增48.54％，創同期新高，營運好轉提升毛利率回升至52％、繳出營業淨利1.47億元，稅後淨利4055萬，每股稅後純益(EPS)達2.18元。同時，董事會訂定除權基準日為9月2日，最後交易日8月25日，每股配發股票股利1元。

乾杯表示，上半年營收彈跳式成長，主因除了疫後市場回溫之外，集團自去年下半年積極展店、聚焦佈局台灣市場，相較於去年同期台灣分店數年增7家，提升台灣事業強勁動能，一同帶動整體業績成長，推升總店數達70家(台灣47家、中國大陸23家)。

乾杯集團下半年已展3間分店，將再開設第二家高雄老乾杯，並籌備集團旗下最頂級鍋物新品牌於Q4問世，搭上父親節、燒肉最旺「中秋」檔期、聖誕等節慶效應加持，皆將帶動下半年營運動能。