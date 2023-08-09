疾病管制署今（9）日表示，一名北部30多歲女性出現頭痛、發燒、畏寒、頸部疼痛抽搐就醫，經醫院通報不明原因腦炎，後續病程進展快速，不幸於發病1周後死亡，個案發病前曾前往室內親水設施遊憩，經檢驗為阿米巴原蟲感染，為我國史上第2例。疾管署提醒，阿米巴原蟲感染腦膜腦炎發病後死亡率約99％，民眾夏季戲水或泡溫泉應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡於水中，如有不適症狀應盡速就醫。

疾管署副署長曾淑慧說明，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

曾淑慧說明，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）感染導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依《傳染病防治法》第21條，請業者預防性停業及進行環境清消。

疾管署監測資料顯示，1965年在澳洲發現首例人類感染病例，近5年巴基斯坦及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，美國每年約5例，以7到8月為多；去年（2022）泰國及今年印度亦曾有零星案例。

我國曾於2011年確診1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。一名75歲男性泡溫泉後出現頭痛、頸痛、食慾不振、手腳發麻、全身無力等症狀，4天後惡化到呼吸衰竭，住院插管治療，發病後25天死亡；個案有定期泡溫泉習慣，該溫泉池全數消毒，同行者和家屬無人發病。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。

疾管署提醒，該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99％。福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。