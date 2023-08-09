勤誠9日公布第二季財報，合併營收25.1億元，年減9.64％，但因高階產品出貨比重提升，帶動毛利率回升至23.6％，創2021年以來單季新高、營利率13.6％、淨利率9.9％，稅後淨利2.5億元，EPS 2.07元，較首季EPS 0.23元大幅跳增；累計上半年每股賺進2.3元，略低於去年同期3.36元。

勤誠表示，受總體經濟動能放緩、庫存調整周期及客戶資本支出微調影響，上半年營收成長幅度相對有限。不過，在AI等高階專案訂單自第二季陸續出貨，雖然目前高U數伺服器出貨占比不大，但伺服器應用毛利較高，帶動整體毛利穩步回升。

勤誠前7月合併營收48.7億元，較去年同期減少17.3％，公司指出，除了高階伺服器應用持續發酵之外，一般伺服器經過半年多調整後，下半年庫存去化狀況逐步改善，加上Intel及AMD新平台效應，尤其是遞延許久的Intel Eagle Stream新平台，預估後續轉換時間將落在第三季底，業績動能可望逐步上揚。

此外，勤誠第四季受惠CPU新平台專案及高階AI訂單放量，且由於GPU伺服器產品平均單價（ASP）高於一般伺服器，法人預估，公司全年營運高峰將落在第四季，且今年將持續以毛利率優化為首要目標。

勤誠表示，今年市場在生成式AI需求帶動下，公司已陸續接到不少訂單詢問，預料相關專案全面發酵時間點將落在2024年。

展望後市，勤誠受惠終端AI專案陸續增加及新平台產品放量，整體伺服器市場可望顯著回溫，公司在手專案將持續貢獻營運外，並已積極布局各地區新應用產品，各項專案將接棒成為產品出貨主力，對明年營收與獲利成長深具信心。