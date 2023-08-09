聖暉*表示，2023年是充滿挑戰的一年，成本控制成為聖暉*重要策略之一，透過與供應商合作，優化採購流程，降低採購成本，同時不影響材料品質，這些措施使集團得以在競爭激烈的市場中，提供更具競爭力的工程服務，贏得更多的項目投標機會。同時，聖暉*持續加強內部員工的培訓與專業知識，提高施工團隊的效率和協作能力，這些努力確保了工程品質的穩步提升，集團新接訂單逐漸轉強，工程執行正常，未來將持續按進度認列。

聖暉*進一步表示，中國大陸雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀，客戶除了持續對成熟製程的投資外，第三代半導體在軍事、航空航天、通信、能源和電動車等領域具有廣泛應用前景。除大陸投入10兆人民幣拼第三代半導體自主外，台灣也將啟動第三代半導體國產化計畫，目標於2024年打造第三代半導體國產化，皆有利於聖暉*的業績表現。

另外，全球供應鏈重組，巨大的市場、快速增長的經濟、優惠政策、發展中的基礎設施和技術創新等，這些因素吸引了各種產業持續在東南亞投資，聖暉*於東南亞皆有子公司，在地化的經營及承載著台灣經驗的傳承，讓子公司迅速建立完善體制與技術，在東南亞市場發展中具有一定優勢。

在台灣，雖然專案成長動能會因高基期而減緩，但台灣是全球重要的半導體、電子、資訊科技、電子零件、光電等高科技產業的重要製造和研發中心，客戶將持續投資並為聖暉*帶來新機會。